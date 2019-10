Wrocław. Na tych ulicach, już od dzisiaj, nie zaparkujesz za darmo! Przeczytaj!

Nowe płatne miejsca parkingowe są uruchomione od poniedziałku przy ul. Piaskowej i przy Kościuszki. Nie ma to związku z powiększeniem od września strefy płatnego parkowania o nowe osiedla. Tam płatne parkowanie zacznie działać w przyszłym roku. Piaskowa i Kościuszki to rejony miasta od dawna objęte płatnymi parkingami. Ale w niektórych miejscach można jeszcze było postawić samochód za darmo. Od poniedziałku to się zmieniło.

Płatne są miejsca postojowe przy ulicy przebiegającej na tyłach budynków stojących przy Piaskowej. Płacimy tam tak jak w strefie B czyli 3 złote za pierwszą godzinę parkowania, 3,15 zł za drugą, 3,30 za trzecią i 3 złote za każdą kolejną godzinę parkowania.

Parkomaty są też uruchomione dla aut stojących przy ul. Kościuszki od Gwarnej do Dworcowej, od Dworcowej do Dąbrowskiego i od Dąbrowskiego do Pułaskiego. Tu pierwsza godzina parkowania kosztuje 2 złote, druga 2,10 zł trzecia 2.20 i każda kolejna po 2 złote.