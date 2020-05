Wrocław. Może pójść do więzienia na 10 lat. Wszystko przez to, że próbował ukraść... 2 butelki wódki

Drogę zastąpił mu jednak ochroniarz, którego mężczyzna zaatakował. Odpowie teraz za kradzież rozbójniczą, za co grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Ochroniarz pracujący w jednym ze sklepów we Wrocławiu zauważył na monitoringu, jak klient kradnie z półki dwie butelki wódki. Schował je pod ubranie i skierował się w stronę wyjścia. Ochroniarz pobiegł za mężczyzną i dogonił go przy drzwiach sklepowych. W tym momencie 38-latek stał się agresywny. Kopał i uderzył w twarz zatrzymującego go pracownika ochrony. Mężczyznę udało się jednak obezwładnić i na miejsce wezwano policję.

- Kradzież z użyciem przemocy to przestępstwo zagrożone surową sankcją karną. Nie ma znaczenia tutaj kwota kradzieży, może to być nawet 1 złotówka. Ustawodawca w sposób szczególny piętnuje tego typu zachowanie, bo za popełnienie przestępstwa z art. 281 kodeksu karnego grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Zabór cudzej rzeczy, a w dodatku zabór z użyciem przemocy, stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa moralnego obowiązującego w społeczeństwach. Ustawodawca chce zatem karać i skutecznie izolować osoby popełniające tego typu przestępstwa - wyjaśnia st. sierż. Dariusz Rajski, KMP we Wrocławiu.

38-latek trafił do aresztu. Stanie teraz przed sądem. Za kradzież rozbójniczą w więzieniu może spędzić nawet 10 lat.