Wrocław. Motorniczy MPK dostał nagrodę za ewakuację pasażerów z płonącego tramwaju. Brawo!

Pan Kamil Szymański został wynagrodzony za zachowanie zimnej krwi i bardzo sprawne przeprowadzenie ewakuacji pasażerów. Sytuacja była bardzo groźna, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Motorniczy pojedzie też na trzydniowy studyjny wyjazd do Stambułu. Ma zwiedzić fabrykę autobusów i odwiedzić tamtejszą firmę obsługującą komunikację miejską.

Do zdarzenia – przypomnijmy - doszło w środę na wrocławskim Biskupinie. W okolicach przystanku „Piramowicza” tramwaj zderzył się z ciężarówką. Zerwała się sieć trakcyjna. Oba pojazdy stanęły w płomieniach. - Nikt nie został ranny wypadku. Motorniczy zaraz po zdarzeniu zadbał o to, żeby wszyscy pasażerowie bezpiecznie opuścili tramwaj – mówił nam zaraz po wypadku Aleksander Łoś, rzecznik MPK. W akcji gaśniczej uczestniczyło pięć jednostek Straży Pożarnej. Według wstępnych ustaleń do pożaru doszło na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej uszkodzonego tramwaju.