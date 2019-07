Wrocław: Miejskie autobusy pod lupą ITD. Część została uziemiona

Spotkanie z pisarzem Igorem Brejdygantem, autorem kryminału "Układ"

Ceniony polski pisarz, scenarzysta i reżyser – Igor Brejdygant już we wtorek, 2 lipca spotka się z czytelnikami we Wrocławiu. Jego najnowszą książkę „Układ” polecają m.in. Tomasz Sekielski i Bartosz Węglarczyk. To druga część, uhonorowanej Nagrodą Specjalną im. Janiny Paradowskie...