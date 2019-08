Wrocław. Mężczyzna, który planował atak na Sejm, został znaleziony martwy w więzieniu

Brunon K., inżynier chemik, odsiadywał wieloletni wyrok w zakładzie karnym przy Kleczkowskiej za planowanie zamachu na Sejm przy użyciu wozu opancerzonego i kilku ton materiałów wybuchowych.

W celi wrocławskiego więzienia ok. godz. 9, 6 sierpnia, znaleziono zwłoki Brunona K., krakowianina, który w roku 2012 został zatrzymany pod zarzutem planowania ataku na sejm.

We Wrocławiu w zakładzie karnym przy Kleczkowskiej odsiadywał wyrok 9 lat pozbawienia wolności. Kpt. Mariusz Jastrzębski, rzecznik wrocławskiej służby więziennej informuje, że obecnie czynności prowadzi prokurator, a przyczynę śmierci K. wskaże sekcja zwłok. Nieoficjalnie dowiadujemy się, że Brunon K. popełnił samobójstwo.

Brunon K. to inżynier chemik, wykładowca krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego, który został skazany w 2015 r. za przygotowywanie ataku na sejm przy pomocy wozu opancerzonego i czterech ton materiałów wybuchowych oraz nakłaniania dwóch studentów do pomocy. W apelacji w 2017 r. kara 13 lat więzienia została zmniejszona do 9 lat.