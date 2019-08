Wrocław. Mamy najlepszych matematyków na świecie

Do stolicy Francji pojechało 24 naszych reprezentantów, którzy rywalizowali w ośmiu kategoriach wiekowych i zawodowych m.in. uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealistów i studentów.

Medale brązowe wywalczyli:

Julia Kulczycka, kategoria CE (uczniowie klas trzecich szkół podstawowych), uczennica Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu,

Zofia Kulczycka, kategoria CM (uczniowie klas czwartych i piątych), uczennica Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu,

Marcin Horodecki, kategoria C1 (uczniowie klas szóstych i siódmych), Katolicka Szkoła Podstawowa im św. Jana Pawła II w Gdyni,

Krzysztof Olejniczak, kategoria L1 (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), uczeń III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.