Wrocław. Kierowcy, uważajcie na ul. Długiej. Czekają was kolejne zmiany w komunikacji

Kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas ruchu, tworzą się korki. Do kiedy to wszystko potrwa?

Wszystko przez roboty drogowe, związane z przygotowaniem odcinka Długiej i Starogroblowej pod trasę nowego tramwaju, który będzie kursował przez Popowice. Od ponad tygodnia trwają tam głębokie wykopy i tworzą się zatory. Odcinek, na którym teraz odbywają się prace, jest najbardziej newralgicznym miejscem na trasie nowego tramwaju. Niebawem konieczne będzie też przeprowadzenie prac na ulicy Jagiełły. Dopiero po zakończeniu przebudowy na tych ulicach można przejść do kolejnych etapów inwestycji, ale na nie nie ma jeszcze wyłonionego wykonawcy. Trasa nowej linii tramwajowej ma prowadzić aż do mostu Milenijnego, gdzie połączy się z istniejącym już torowiskiem. Jednak już teraz kierowcy mają prawo narzekać na korki, a od najbliższego weekendu nie będzie można przejechać pod wiaduktem na Długiej (od soboty wprowadzona zostanie też nowa organizacja ruchu). Dotąd przebudowa Długiej i Starogroblowej wymagała pozostawienia tylko jednego pasa dla ruchu samochodowego. Już to było utrudnieniem dla kierowców. Zmienione zostały także trasy kursujących przez Długą autobusów (szczegóły dotyczące tych zmian możecie zobaczyć na szóstym zdjęciu w naszej galerii). Te zmiany będą obowiązywać jedynie do piątku. Za realizację tego etapu inwestycji odpowiada firma Budimex. Prace na tym odcinku potrwają 18 miesięcy. Cała trasa nowej linii tramwajowej będzie ukończona do 2023 roku. Wrocławskie Inwestycje informują, że od 17 sierpnia (przyszła sobota) do 24 sierpnia (kolejna sobota) nie będzie możliwy przejazd pod wiaduktem przy ul. Długiej. Objazd w obu kierunkach został wytyczony ulicami Gnieźnieńską, Ścinawską i Poznańską. Pod wiaduktem na ul. Ścinawskiej wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, pojawią się tam światła. Zmiana organizacji ruchu jest niezbędna, ponieważ wykonawca będzie w tym tygodniu realizował kolejne prace przy budowie trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Starogroblowej – Długiej – Milenijnej do Jagiełły wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław Popowice. Objazdem od 17 sierpnia pojadą także autobusy MPK. Planowane jest wprowadzenie zmiany tras linii autobusowych C, 103, 104, 122 , 127, 128 i kursów nocnych linii 245. * Autobusy linii C i 128 jadące z placu Grunwaldzkiego lub Psiego Pola w kierunku Popowic będą kursowały objazdem od ulicy Długiej przez ulicę Poznańską, Ścinawską i Gnieźnieńską do ulicy Starogroblowej. Na trasie objazdu autobusy dodatkowo będą zatrzymywały się na przystanku „Poznańska" zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej za skrzyżowaniem z ul. Długą oraz na przystanku „Popowice (stacja kolejowa)", który zostanie przeniesiony na ul. Popowicką za wiaduktem kolejowym. W przeciwnym kierunku autobusy będą kursowały dotychczasowym objazdem. * Autobusy linii 103, 104, 122, 127 oraz nocne linii 245 jadące od strony pl. Jana Pawła II w kierunku Popowic zostaną skierowane objazdem od przystanku „Litomska (ZUS)", który zlokalizowany jest przy ulicy Poznańskiej, z powrotem ulicą Poznańską (autobusy zawrócą na skrzyżowaniu z ulicą Łęczycką), Ścinawską i Gnieźnieńską do ulicy Starogroblowej. Dodatkowo przystanek tymczasowy „Popowice (stacja kolejowa)" w kierunku centrum miasta zostanie przeniesiony z ul. Starogranicznej na ul. Gnieźnieńską przy skrzyżowaniu z ul. Starogroblową. W przeciwnym kierunku autobusy będą kursowały dotychczasowym objazdem.