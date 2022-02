Wrocław. Hanna Gucwińska po dwóch miesiącach wyszła ze szpitala. Jest już w domu [ZDJĘCIA] Robert Migdał

To wspaniała wiadomość dla tych wszystkich, którzy martwili się o zdrowie Hanny Gucwińskiej, gwiazdy programu telewizyjnego "Z kamerą wśród zwierząt", żony legendarnego dyrektora wrocławskiego zoo - Antoniego Gucwińskiego. Po dwóch miesiącach pobytu w szpitalu, po pokonaniu koronawirusa i zapalenia płuc, Hanna Gucwińska w końcu została wypisana do domu. Teraz wraca do pełni sił w swoim domu na wrocławskim Biskupinie.