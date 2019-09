Wrocław. Czy na ul. Hubskiej jest bezpiecznie? Czy słupy sieci trakcyjnej nie przewrócą się?

Komisja zaleciła, by to wykonawca sprawdził także pozostałe 16 słupów zamontowanych tak samo. Wprawdzie przeprowadzony monitoring, wg zapewnień WI, nie wykazał, że może być niebezpiecznie, ale wykonawca ma wzmocnić także fundamenty pozostałych słupów. I również na własny koszt Zakład Sieci i Zasilania wykona „dodatkowe”, jak je nazywa Świercz z WI, kotwienia słupów. Przypomnijmy, że dr inż. Stanisław Wierzbicki z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ocenił, że wpuszczenie w betonowy fundament śrub kotwiących spowodowałoby, że w ogóle nie potrzebne byłoby użycie kształtownika, przez który słup się przewrócił. - Zlecona przez WI została również niezależna ekspertyza, która ma zaopiniować te działania mające na celu wzmocnienia konstrukcji – podsumowuje Krzysztof Świercz.

Jak informuje Krzysztof Świercz z WI, ZSiZ zrobił przekopy kontrolne odsłaniające fundamenty. Pozwoliło to na przeprowadzenie wizji lokalnej. Komisja, w której skład wchodzili pracownicy Wrocławskich Inwestycji, przedstawiciele wykonawcy i projektantów, podjęła decyzję o dodatkowym wzmocnieniu fundamentów słupów. Wzmocnieniu „prewencyjnym”, czyli na wszelki wypadek, jak zastrzega Świercz, ponieważ WI wciąż nie mają ekspertyzy, która potwierdziłaby, że słup, który przewrócił się, został zamontowany niezgodnie ze sztuką budowlaną.

Słup sieci trakcyjnej, który przewrócił się na ulicę Hubską został zamontowany przez Zakład Sieci i Zasilania. Ta firma, wezwana przez Wrocławskie Inwestycje do usunięcia awarii, zrobiła to w ramach gwarancji.

Czytaj także:Klienci czują się oszukani, sprzedawca mówi, że wszystko jest w porządku

Ekspertyzy technicznej potrzebuje także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który ma wątpliwości dotyczące prawidłowości montażu słupa. Zgodnie z przepisami PINB musi wiedzieć, kto zarządza Hubską. I tej instytucji będzie musiał nakazać, by wykonała niezależną ekspertyzę. Okazuje się jednak, że, jak mówi dyrektor nadzoru budowlanego Przemysław Samocki, trudno ustalić, kto zarządza pasem drogowym: - Prowadzimy ustalenia, kto zarządza tym pasem drogowym, bo WI nie przekazały ZDiUM-owi, który jest zarządcą trwałym, a siecią trakcyjną zajmuje się jeszcze inna spółka gminna – mówi Samocki.

W ustaleniu zarządcy pomaga Bartosz Nowak z WI, który twierdzi, że przekazanie terenu zawsze trwa kilka miesięcy i dodaje: - W związku z tą awarią i trwającymi procedurami gwarancyjnymi, nie przekażemy Hubskiej teraz do ZDiUM-u, tylko wstrzymamy się do zakończenia tego postępowania – wyjaśnia urzędnik.