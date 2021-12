Wrocław. Czekają nas kolejne remonty. Oto inwestycje MPK na przyszły rok!

Wciąż trwa wymiana łuków i rozjazdów na placu Jana Pawła II. W pierwszy etapie (gotowym od kilku tygodni) torowcy pracowali po stronie ul. Ruskiej i św. Mikołaja. Niedługo zakończy się etap II – od strony ul. Legnickiej. Kolejne będą obejmowały środek skrzyżowania, a potem jego północną i południową część.

Zadanie to będzie skoordynowane m.in. z pracami przewidzianymi na Podwalu. Tam przewoźnik zrealizuje dwie inwestycje: remont torowiska od placu Jana Pawła II do ul. Mostowej (z wyłączeniem mostu Sikorskiego) oraz od placu Orląt Lwowskich do pl. Jana Pawła II.