Wrocław. Centrum Korona wręcza nagrody na rozpoczęcie roku szkolnego

Zakończenie wakacji wcale nie musi być trudne! A to wszystko dzięki Centrum Korona oraz najbliższej akcji, która pozwoli z uśmiechem pożegnać sezon urlopowy.

W dniach 6-7 września Centrum Korona nagradza upominkami tych klientów, którzy zrobią zakupy we wrocławskim centrum. Co zrobić, aby otrzymać upominek? Wystarczy w dniach 6-7 września zrobić zakupy za minimum 100 złotych (w tym min. 50 złotych wydane na terenie galerii, można łączyć maksymalnie dwa paragony) i zgłosić się do Punktu Obsługi Akcji po nagrodę. Pula upominków jest ograniczona, a jeden uczestnik zabawy może odebrać maksymalnie dwie nagrody.

- Rozpoczynamy nowy rok szkolny z nagrodami! Przed nami kolejna akcja w Centrum Korona, podczas której zakupy w centrum są premiowane upominkami. Tym razem możesz sprawić niespodziankę swojemu dziecku wręczając mu niebanalny gadżet idealny do szkoły. Zapraszamy na zakupy i po odbiór upominków – mówi Paulina Sip, dyrektor Centrum Korona.