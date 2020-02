Wrocław. Byłeś na meczu Śląska z Górnikiem Zabrze? Znajdź się na zdjęciach!

Śląsk - Górnik Zabrze 2:1 (ZDJĘCIA KIBICÓW ŚLĄSKA). Wrocławianie wreszcie przełamali się z Górnikiem Zabrze, z którym wcześniej ostatni raz wygrali w sezonie 2014/2015. To bardzo cenne zwycięstwo, bo przybliża WKS do pierwszej ósemki. Frekwencja na Stadionie Wrocław jednak nie była imponująca. W piątkowy wieczór spotkanie oglądało trochę ponad 8 tys. osób. BYŁEŚ NA MECZU? ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH! WAŻNE! Do kolejnych zdjęć można przejść za pomocą gestów lub strzałek.

fot. Paweł Relikowski