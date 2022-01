Wrocław bez prądu.

2022-01-04

godz. 07:00-16:00

Wrocław Fabryczna: Muchoborska 18, Klecińska 125, Główna od 30 do 50 parzyste.

2022-01-04

godz. 07:00-16:00

Wrocław Krzyki: Drukarska od 31 do 33 nieparzyste.

2022-01-04

godz. 07:00-16:00

Wrocław Śródmieście: Moniuszki od 20 do 34 i od 21 do 43, Różyckiego od 10 do 18 parzyste, Paderewskiego od 17 do 29 i od 18 do 30.