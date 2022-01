Wrocław bez prądu. Tutaj dzisiaj (11.01.) nie będzie prądu! Sprawdź ulice

2022-01-11

Godz. 07:00-16:00planowane

Wrocław Krzyki: Motylkowa od 20 do 36 i od 43 do 63 oraz dz.14/1, Traugutta od 131 do 153 nieparzyste.

2022-01-11

Godz. 07:00-16:00planowane

Wrocław Psie Pole: Kętrzyńska 1, Giżycka od 50 do 76 parzyste.

2022-01-11

Godz. 07:00-16:00planowane

Wrocław Śródmieście: Sempołowskiej 34, Promień od 1 do 21 i od 2 do 16, Olszewskiego od 50 do 70 parzyste.

2022-01-11

Godz. 09:09-11:15awaryjne

Wrocław, ulice: Sieradzka, Sikorskiego, Wrocław, ulica Sikorskiego, Drzewna

2022-01-11

Godz. 09:26-11:30awaryjne

Wrocław, ulice: Bukowskiego, Petrażyckiego, Solskiego