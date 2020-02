Wrocław. Armagedon na pl. Orląt Lwowskich. Zobacz, co się tam dzieje (OBJAZDY, UTRUDNIENIA)

To przygotowanie do połączenia ze starym torowiskiem nowego - prowadzącego w kierunku Nowego Dworu. Tramwaj na Nowy Dwór to w rzeczywistości licząca 7 km linia tramwajowo-autobusowa, której budowa trwa od września ubiegłego roku. Po wybudowaniu torowiska od okolic byłego Dworca Marchijskiego w stronę ul. Smoleckiej przyszła pora na jego przyłączenie do torów biegnących przez pl. Orląt Lwowskich.

Te prace spowodowały zmiany w dotychczasowej tymczasowej organizacji ruchu. Najważniejsza zmiana, to zamknięcie ulicy Krupniczej dla samochodów skręcających z ul. Kazimierza Wielkiego od strony placu Dominikańskiego.

Od soboty zalecany jest objazd dla samochodów jadących do pl. Legionów od pl. Społecznego: na skrzyżowaniu ul. Oławskiej i Traugutta z Podwalem trzeba skręcić w Podwale i jechać tą ulicą do ul. Sądowej, która wpada w pl. Legionów.

Lewoskręt z Kazimierza Wielkiego w Krupniczą zamknięto dla aut, ponieważ będzie odbywał się tam ogromny ruch tramwajowy. Jak zakłada Wydział Inżynierii Miejskiej w godzinach szczytu może tą ulicą jeździć nawet 40 tramwajów na godzinę.