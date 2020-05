WORD wznawia egzaminy na prawo jazdy kategorii B. Jak będą się odbywać? [DATY, ZASADY]

Nasze ośrodki bardzo starannie przygotowały się do pierwszego dnia ponownego przyjęcia kandydatów na kierowców. Jeśli kolejne dni wykażą, że przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy nie stanowi zagrożenia i ośrodki będą stosować zalecane środki ostrożności, to nie widzę przeszkód, by od 11 maja mogły zostać przywrócone testy na kolejne kategorie prawa jazdy – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.