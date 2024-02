Witaj zboczeńcu, zapłać to cię nie wydam. Nowa metoda oszustów internetowych

Zdarza się, że czasem ludzie oglądają na komputerze filmy dla dorosłych. Nie jest to nielegalne, ale dla niektórych wstydliwe. Oszuści internetowi wynaleźli nowy, bardzo realistyczny sposób na wyłudzenie niemałych pieniędzy. Wysyłają mail, na prywatną skrzynkę, z żądaniem wpłaty pieniędzy na bitcointowe konto. Co ciekawe mail nie trafia do spamu i zatytułowany jest "Nowy plan spłaty". Sprawdziliśmy w kilku komisariatach policji w naszym województwie, i w żadnym nie przyjęto jeszcze takiego zgłoszenia oszustwa. Policjanci apelują żeby w żadnym wypadku nie wykonywać takiego przelewu. Jest to próba wyłudzenia i każdorazowo należy taką sytuację zgłosić na policję.

Poniżej pełna treść wiadomości:

Witaj zboczeńcu,

Pragnę poinformować Cię o sytuacji, która może okazać się dla Ciebie nieprzyjemna.

Możesz jednak na tym zyskać, jeśli będziesz postępować mądrze.

Słyszałeś o Pegasusie? Jest to program szpiegujący, który instaluje się na komputerach i smartfonach.

Umożliwia hakerom monitorowanie aktywności właścicieli danych urządzeń.

Zapewnia dostęp do kamery internetowej, komunikatorów, e-maili, zapisów rozmów itp.

Działa dobrze na systemach Android, iOS i Windows. Chyba już zrozumiałeś, do czego zmierzam.

Minęło kilka miesięcy, odkąd zainstalowałem go na wszystkich Twoich urządzeniach, ponieważ nie byłeś zbyt wybredny w kwestii linków,

które klikałes podczas przeglądania Internetu.

W tym okresie poznałem wszystkie aspekty Twojego życia prywatnego, ale jeden jest dla mnie szczególnie ważny.

Nagrałem wiele filmów, na których masturbujesz się przy bardzo kontrowersyjnych filmach porno.

Biorąc pod uwagę, że ogladasz tylko jeden typ filmów, mogę stwierdzić, że niezły z Ciebie zboczeniec.

Wątpię, czy chciałbyś, aby Twoi przyjaciele, rodzina i współpracownicy o tym wiedzieli.

Mogę uczynić te nagrania publicznymi przy pomocy kilku kliknięć.

Każdy numer w Twojej książce kontaktowej nagle otrzyma te filmy - w WhatsApp, na Telegramie, na Skype, na e-mail - dosłownie wszędzie.

To będzie tsunami, które zmiecie wszystko na swojej drodze, a przede wszystkim zniszczy Twoje dotychczasowe życie.

Nie myśl o sobie jak o niewinnej ofierze.

Nikt nie wie, dokąd może zaprowadzić Twoja perwersja w przyszłości,

więc potraktuj to jako rodzaj zasłużonej kary, która ma Cię powstrzymać. Lepiej późno niż wcale.

Jestem kimś w rodzaju Boga, który widzi wszystko. Jednak nie panikuj.

Jak wiemy, Bóg jest miłosierny i przebaczający - ja też. Ale moja łaska nie jest darmowa.

Przelej 1190 EUR na mój portfel bitcoin: 1E8J2XdCho2NmK7AFdvbQa45hShKG2TfBM

Gdy otrzymam potwierdzenie transakcji, trwale usunę wszystkie filmy,

które Cię narażają, odinstaluję Pegasusa ze wszystkich Twoich urządzeń i zniknę z Twojego życia.

Możesz być pewien – moją korzyścią są tylko pieniądze. Inaczej nie pisałbym do Ciebie, ale w sekundę, bez słowa, zniszczyłbym Ci życie.

Otrzymam powiadomienie, gdy otworzysz mój e-mail i od tego momentu masz dokładnie 48 godzin na przesłanie pieniędzy.

Jeśli kryptowaluty to dla Ciebie niezbadana woda, nie martw się, to bardzo proste. Po prostu wpisz w Google „wymiana kryptowalut”,

a wtedy nie będzie to trudniejsze niż kupowanie bezużytecznych rzeczy na Amazon.

Natomiast zdecydowanie radzę Ci zrobić, co nastepuje:

)Nie odpowiadaj na tego e-maila. Wysłałem to z tymczasowego e-maila, więc nie można mnie namierzyć

)Nie kontaktuj się z policją. Mam dostęp do wszystkich twoich urządzeń i jak tylko dowiem się, że pobiegłeś na policję, filmy zostaną opublikowane

)Nie próbuj resetować ani niszczyć swoich urządzeń. Jak wspomniałem powyżej:

monitoruję całą Twoją aktywność, więc albo zgadzasz się na moje zasady, albo filmy zostaną opublikowane..

Pamiętaj też, że kryptowaluty są anonimowe, zatem nie ma możliwości zidentyfikowania mnie na podstawie podanego adresu.

Powodzenia, mój zboczony przyjacielu. Mam nadzieję, że to ostatni raz, kiedy się kontaktujemy.

I przyjacielska rada: od teraz zwracaj większą uwagę na swoje bezpieczeństwo w Internecie.