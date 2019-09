Więźniowie Szarości - premiera wydawnicza od wydawnictwa Bukowy Las! KONKURS!

Zrozpaczona po śmierci ukochanej siostry Violet Saunders wraca do rodzinnego miasteczka matki, by odkryć, że rządzi się ono przedziwnymi prawami. Rodziny jego założycieli, kiedyś czczonych jak bogowie, dysponują szczególnymi mocami pozwalającymi na skuteczne powstrzymywanie potwora uwięzionego w zamrożonym mieście z przeszłości, zwanym Szarością. Osobliwa nazwa miasteczka, Cztery Ścieżki, odwołuje się do czterech sposobów, w jakie walczą z Bestią poszczególne rody, znane jako Gałęzie, Kamienie, Sztylety i Kości. Gałęzie podporządkowują sobie drzewa; Kamienie tworzą rzeźby zdolne odegnać zło; Sztylety potrafią niszczyć, a Kości… mają zupełnie wyjątkową moc.

Violet wcale nie cieszy się na wieść, że jest częścią tej układanki. Ma żal do matki, że wywiozła ją daleko od wszystkiego, co znała, zataiła przed nią rodzinną historię i wplątała w sam środek potwornych zdarzeń. Ale karty nie mogą kłamać: talia omenów, którą potrafi czytać tylko jedna osoba w mieście, przepowiedziała Violet kluczową rolę w obronie Czterech Ścieżek przed Bestią. Co jednak może zrobić ktoś, kto nie ma pojęcia o swoich mocach, a w dodatku przeżywa żałobę i cierpi z powodu obojętności matki? Czy znajdzie przyjaciół wśród skłóconych ze sobą potomków innych założycielskich rodów? I – co najważniejsze – czy razem zdołają powstrzymać tajemniczą Bestię przed pochłanianiem kolejnych ofiar?

KONKURS!

Do wygrania 3 egzemplarze "Więźniów Szarości" od Wydawnictwa Bukowy Las!

Odpowiedz na pytanie Czy lubisz bać się podczas czytania książek? i uzasadnij swoją odpowiedź. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi na adres natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl Redakcja wybierze trzy najciekawsze i nagrodzi zwycięzców egzemplarzem książki. Konkurs trwa do poniedziałku 30.09 do 12:00. O wygranej poinformujemy zwycięzców droga e-mailową.