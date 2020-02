WALENTYNKI! Wydawnictwo Bukowy las prezentuje "Wszystkie jasne miejsca". KONKURS!

Theodore Finch codziennie rozmyśla nad różnymi sposobami pozbawienia się życia, a jednocześnie szuka czegoś, co mogłoby go przed tym powstrzymać. Violet Markey żyje przyszłością i odlicza dni do zakończenia szkoły. Marzy o ucieczce z miasteczka w Indianie i od bólu po śmierci siostry.

Kiedy Finch i Violet spotykają się sześć pięter nad ziemią, to, co miało być końcem, staje się początkiem. Tylko przy niej Finch może być sobą: zabawnym chłopakiem, który umie cieszyć się życiem. I tylko przy nim Violet zaczyna przeżywać swoje dni, zamiast je odliczać. Jednak im większy staje się świat Violet, tym bardziej kurczy się świat Fincha. Chłopak chwyta się wszystkich dobrych rzeczy w swoim życiu, ale czy tym razem wystarczy mu czasu? Poruszająca, piękna opowieść o dziewczynie,

która uczy się żyć od pragnącego umrzeć chłopaka Jennifer NIVEN jest autorką bestsellerowych powieści dla młodzieży (Wszystkie jasne miejsca, Podtrzymując wszechświat) i dorosłych, trzech książek niebeletrystycznych oraz scenariusza do filmu na podstawie Wszystkich jasnych miejsc. Założyła Germ Magazine, internetowy magazyn literacko-obyczajowy dla licealistów i studentów.

Pisarka dorastała w Indianie, obecnie mieszka w Los Angeles.

Pracuje nad nową powieścią dla młodych czytelników. Więcej informacji: https://bukowylas.pl/ksiazki/wszystkie-jasne-miejsca-2020 KONKURS WALENTYNKOWY Do wygrania 3 egzemplarze "Wszystkie jasne miejsca" od Wydawnictwa Bukowy Las! Odpowiedz na pytanie Jaką filmową parę zakochanych bohaterów lubisz najbardziej? Odpowiedzi można wysyłać do 17.02.2020 do 12:00 na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl. O wygranej będziemy informować drogą emailową. InstaHistorie: Blanka Lipińska. Nocne zdjęcia do "365 dni" Wideo