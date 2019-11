Ślaskie: Kierowcy zablokowali korytarz życia, strażacy utknęli [WIDEO]

Jak nie należy robić "korytarza życia"? Filmik nakręcony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gliwicach - Brzezince pojawił się w sieci. Ma on dać do myślenia kierowcom, którzy nie do końca zdają sobie sprawę, że każda sekunda się liczy.