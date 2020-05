Wielki korek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Co się dzieje? (TRASA WROCŁAW-LEGNICA)

Zator spowodowany jest zwężeniami na autostradzie, wprowadzonymi w związku z remontem jednego z wiaduktów na trasą.

- Stoimy od pół godziny do nawet ponad 40 minut – relacjonują nam kierowcy, którzy utknęli w blisko trzykilometrowym korku na autostradzie A4 między węzłem Wrocław Południe, a węzłem Pietrzykowice i wiaduktem na 146 km A4 na wysokości Sadkowa. Powodem zatoru są zwężenia jezdni związane z remontem wiaduktu nad autostradą na tym drugim węźle. Prace w tym miejscu potrwają co najmniej do czwartku

Remonty wiaduktów na A4 między Wrocławiem i Legnicą rozpoczęły się przed blisko trzema tygodniami.

Najpoważniejsze utrudnienia występują właśnie w rejonie węzła Pietrzykowice i na wysokości Sadkowa, gdzie rozpoczęły się remonty filarów wiaduktów przebiegających nad autostradą. W miejscu prac, obie jezdnie, w kierunku Wrocławia oraz Legnicy, zwężone są do jednego pasa i obowiązuje tam ograniczenie prędkości - w kierunku Wrocławia do 60 km/h, a w kierunku Legnicy - do 80 km/h. Utrudnienia potrwają do 14 maja.

Prace prowadzone są także przy obiektach koło Wądroża Wielkiego i Strzeganowic, Budziszowa i Biskupic, a także na wysokości Nowej Wsi Wrocławskiej i Piotrowic. Przejazd w rejonie remontowanych konstrukcji jest możliwy tylko jednym pasem ruchu na każdej jezdni – podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.