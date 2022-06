Wenecja pod Wrocławiem. Zapomniany, zabytkowy park u podnóży Ślęży Jerzy Wójcik

Zabytkowy park wenecki w Sulistrowiczkach wciąż robi wrażenie, mimo że niszczał tyle lat. Jego założyciel znany był z zainteresowania zjawiskami paranormalnymi i okultyzmem. Przed II wojną miały tu być organizowane spotkania religijno-okultystyczne loży masońskiej. Jerzy Wójcik Zobacz galerię (33 zdjęcia)

Tłumy turystów przejeżdżają tędy i często nie wiedzą co omijają. W Sulistrowiczkach (na drodze z Sobótki na popularną przełęcz Tąpadła) znajduje się położony na uboczu, piękny kiedyś park. Dziś to miejsce mocno zaniedbane, choć niewątpliwie warte odwiedzenia. Wciąż widać tu ślady dawnej świetności. To świetny pomysł na krótki i przyjemny spacer w okolicach Wrocławia.