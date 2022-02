We Wrocławiu znowu będą wichury! W porywach nawet do 110 km/h [PROGNOZA POGODY] Konrad Bałajewicz

Zdjęcie ilustracyjne Karolina Misztal / Polska Press

W najbliższych dniach czeka nas olbrzymie załamanie pogody. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem, który we Wrocławiu może osiągnąć prędkość nawet do 110 km/h! Sytuacja może być gorsza, niż ta, z którą mieliśmy do czynienia w styczniu. Wszystkiemu winien jest płytki ośrodek niżowy o imieniu Dudley. O szczegółowej prognozie pogody dla Wrocławia przeczytasz poniżej.