We Wrocławiu powstanie nowy park Henrykowski. Jest też pomysł na muzeum kolejnictwa

Mieszkańcy są zdania, że przyszły park powinien nawiązywać do industrialnego charakteru tego terenu. Jest on jednak bardzo zdegradowany. Prace będzie trzeba rozpocząć więc od sprzątania całego obszaru. Być może stanie się to w przyszłym roku. W drugiej kolejności wykonawcy przystąpią do sadzenia zieleni.

Konkurs z nagrodami

Dla najlepszych pomysłów na zagospodarowanie parku przewidziano nagrody. Za I miejsce projektanci otrzymają 20 tys. zł, za II miejsce - 15 tys. zł, a za III miejsce - 10 tys. zł. Przynajmniej dwóch finalistów zostanie także zaproszonych do negocjacji na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zgłoszeń mija 15 czerwca o godzinie 12.00. Architekci na wykonanie projektu będą mieli czas do 26 września.

Muzeum Kolejnictwa w pobliżu parku Henrykowskiego?

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu chciałby, aby w pobliżu przyszłego parku Henrykowskiego powstała siedziba Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa. Są to nieużytkowane już dziś tereny służące obrządzaniu parowozów. Muzeum świetnie wpisywałoby się w charakter okolicy i współgrało z samym parkiem. Społecznicy wystosowali w tej sprawie petycję do premiera Mateusza Morawieckiego. Można ją podpisać tutaj.