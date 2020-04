We Wrocławiu będzie testowana nowa metoda leczenia koronawirusa. Zobacz szczegóły

- Zgłaszają się już do nas osoby, które wyzdrowiały z zakażenia koronawirusem i chcą oddać osocze, które może być wykorzystane do dodatkowego leczenia pacjentów z COVID-19 - mówi nam Małgorzata Antończyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. I dodaje, że taka osoba chcąca oddać krew, musi spełniać wszystkie kryteria zdrowotne obowiązujące każdego krwiodawcę. Musi też odczekać czternaście dni od ostatniego negatywnego wyniku badania. Czyli wyniku, pokazującego, że w organizmie nie ma już koronawirusa.

Dostaną osocze z krwi osób, które wyzdrowiały. Grupa naukowców z Uniwersytetu Medycznego zaczyna badania nad wykorzystanie tej metody do leczenia. Dziś pierwsze osocze pobrane będzie od krwiodawcy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Na przyszły tydzień są zapisani kolejni.

Projekt badawczy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zakłada, że osoby, które wyzdrowiały z choroby COVID-19 wytworzyły przeciwciała, które neutralizują wirusa. - Pobranie osocza od takiej osoby i przetoczenie jej choremu zmagającemu się z chorobą może pomóc w szybszym powrocie do zdrowia - tłumaczą lekarze . - To bardzo bezpieczna procedura – mówi profesor Grzegorz Mazur, który będzie kierował pracami. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 300 pacjentów.

To już drugi projekt badawczy związany z koronawirsuem, prowadzony przez naszą uczelnię. Trwają już badania nad wykorzystanie do leczenia zakażonych leku na malarię. Inny projekt badawczy – też związany z koronawirusem – prowadzi zespół naukowców m. in. z Politechniki Wrocławskiej.