Wałbrzyszanki wicemistrzyniami Europy w zdobieniu tortów! Zobaczcie te cuda [ZDJĘCIA]

W Wałbrzychu zdobią torty niemal najlepiej w Europie. Drużyna tutejszej Cukierni Oleńka zajęła bowiem drugie miejsce w Mistrzostwach Europy w Dekorowaniu Tortu. Impreza odbyła się pod koniec lutego w trakcie największych targów cukierniczo-piekarskich Expo Sweet w Warszawie.

– Wzięłyśmy w takiej rywalizacji udział po raz pierwszy. Nie liczyłyśmy na sukces, chciałyśmy tylko spróbować. Ale jesteśmy szczęśliwe, bo udało się – mówi Natalia Szymańska. To synowa właścicieli cukierni. Sześć lat temu zajęła się tam zdobieniem tortów. Założyła firmę, specjalizującą się w tym. Kilka miesięcy później dołączyła do niej Agnieszka Malinowska. W grudniu ubiegłego roku postanowiły, że zgłoszą się do mistrzostw. Wysłały do organizatorów zdjęcia słodkich cudeniek, które tworzą. – Zakwalifikowano nas do finałowej dwunastki. Już to było dla nas sporym zaskoczeniem i sukcesem – opowiada Natalia Szymańska.