W Żórawinie piękna Dama zaprasza do kwiaciarni

Nie będę pytać jak to się zaczęło, bo o to pewnie pytają wszyscy. Na początek chciałabym zapytać o tą damę, która jest takim swoistym logo tej kwiaciarni, a na pewno elementem bardzo mocno rozpoznawalnym.

Tak, to prawda. Stojąca w naszym ogródku dama jest stałym elementem naszej dekoracji. Od lat zaprasza do nas klientów. Jej strój zmienia się wraz z porą roku. Teraz jest to wersja wiosenna – suknia jeszcze nie jest obsypana kwiatami jak latem, ale można powiedzieć, że już nieśmiało kwitnie. Zresztą cały nasz ogródek i wejście do kwiaciarni staramy się dostosowywać do pór roku – kwiaciarnia to takie miejsce, które żyje w zgodzie z naturą. Dlatego też wystrój zmienia się przynajmniej kilka razy w roku.

Chociaż niekoniecznie widać to za oknem, zaczęła się już wiosna i wielkimi krokami zbliża się lato. Czas, w którym wiele osób decyduje się na ślub i wesele. Wiem, że oprócz bukietu ślubnego dla Panny Młodej można u Pani zamówić dodatkowe usługi.

Oczywiście. Bukiet ślubny dla Panny Młodej czy kwiaty do butonierki dla Pana Młodego to, można powiedzieć, podstawa. Oprócz tego świadczymy również usługi przystrojenia pojazdu, którym Para Młoda jedzie do ślubu, dbamy też o wystrój sali weselnej czy kościoła. Dla każdej z par przygotowujemy indywidualne dekoracje, staramy się aby były zgodne z ich pomysłem na ten dzień (wybór kwiatów, kolorów). Tych, którzy nie mają jasno określonej wizji, wspieramy swoim doświadczeniem. Chcę zauważyć, że ślub to tylko jedna z okazji, na które przystrajamy kościoły. Inne okazje to np. I komunie święte, okres Bożego Narodzenia, Wielkanocy i innych świąt religijnych.

Wspieracie też gości weselnych. Zauważyłam, że macie w ofercie oryginalne upominki typu flower-box.

Tak. Każdy chciałby dać oryginalny prezent czy to Parze Młodej w dniu ślubu czy komuś bliskiemu z okazji narodzin dziecka, urodzin, jubileuszy i innych. Staramy się aby każdy prezent był jak najbardziej oryginalny i wyjątkowy. Flower-boxy to tylko jeden z pomysłów na prezent. Dużym zainteresowaniem cieszą się też „skrzynki pyszności”, kosze kwiatowe, boxy różnego rodzaju np. połączenie pyszności z kwiatami. Jednym z ciekawych prezentów są też lasy w szkle. Te często kupowane są jako prezent na tzw. parapetówki.

No właśnie lasy w szkle. Ostatnio, można powiedzieć, że jest na nie moda. Robicie je sami?

Tak, oczywiście. To duża frajda i dobre ćwiczenie na cierpliwość. Mamy duży wybór tych produktów, w szkle o różnej formie.

Kwiaciarnia jest otwarta kilkanaście godzin dziennie, jeżeli do tego dodamy prace w terenie (przystrojenie kościoła czy sali weselnej) to można powiedzieć, że doby zbraknie. Jak organizuje Pani swoją pracę?

Oczywiście nie jestem sama. Zespół kwiaciarni razem ze mną tworzą jeszcze dwie osoby. Wspólnie jesteśmy w stanie przygotować wszystko na czas. Dokładamy wszelkich starań aby nasze prace były na jak najwyższym poziomie. Mam świadomość, że każdą firmę tworzą ludzie i to od nich w dużym stopniu zależy jak kwiaciarnia funkcjonuje. Dlatego też mając taką okazję chciałabym podziękować pozostałej części zespołu za zaangażowanie jakie wkładają w naszą pracę.

Zauważyłam, że świadczycie też usługi tzw. „poczty kwiatowej”.

Tak, najwięcej takich zamówień mamy oczywiście 14. Lutego, w Walentynki. Jednak składanie zamówień telefonicznie jest możliwe przez cały rok, nie tylko okazjonalnie. Zamówienia można składać pod numerem: 691316569. Zdjęcia części z naszych prac publikujemy na naszym profilu społecznościowym https://www.facebook.com/kwiaciarniaannarak/ Oczywiście zapraszamy też do samej kwiaciarni w Żórawinie przy al. Niepodległości 8A.