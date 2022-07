W tej szkole jazdy pod Wrocławiem kursanci nie mieli obowiązkowych, istotnych kursów. Właścicielowi grozi do 8 lat

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. uczestnicy kursów na prawo jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenia są zobowiązani do przejścia 4-godzinnego kursu w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Tymczasem policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu odkryli, że w jednej ze szkół nauki jazdy w powiecie wrocławskim szkolenia nie były przeprowadzane od dwóch lat, a jej właściciel pobierał opłaty od kursantów, nie zatrudniając żadnego ratownika medycznego do przeprowadzenia szkolenia. W wydawanych do tej pory dokumentach zostały podrobione pieczątki ratownika medycznego i jego podpis.