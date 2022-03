W stolicy Dolnego Śląska powstaje Centrum Rehabilitacji dla Osób Poparzonych. Ma być czynne jeszcze w tym roku Bożena Kończal

Pierwszy etap remontu przyszłej siedziby Centrum Rehabilitacji dla Osób Poparzonych przy ul. Dworcowej został już zakończony Materiały prasowe Zobacz galerię (3 zdjęcia)

We Wrocławiu powstaje Centrum Rehabilitacji dla Osób Poparzonych. To będzie pierwszy taki ośrodek na Dolnym Śląsku. Jeśli Fundacji Jagoda, która podjęła się tego trudnego wyzwania, uda się znaleźć środki, Centrum ruszy jeszcze w tym roku. To bardzo ważne, bowiem teraz pacjenci z poważnymi poparzeniami z naszego regionu przewożeni są na leczenie do innych województw. We Wrocławiu nie ma specjalistycznego oddziału oparzeniowego - dzieci kierowane są do Ostrowa Wielkopolskiego, dorośli najczęściej do Siemianowic Śląskich lub Krakowa.