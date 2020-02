W marcu emerytutry i renty pójdą w górę

- Oficjalnie został już ogłoszony tegoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Wynosi 103,24 proc. Ze względu na wyższą inflację także wskaźnik jest wyższy, niż początkowo zakładano – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jeżeli chcemy sami sprawdzić, o ile wzrośnie nam emerytura lub renta wystarczy pomnożyć je przez wartość wskaźnika - wyjaśnia.

Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym terminie wypłaty już w marcu.

Oprócz samej waloryzacji zmienia się także minimalna wysokość części świadczeń wypłacanych przez ZUS. Od 1 marca minimalne emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinne wzrosną z 100 zł, czyli do 1200 zł brutto. Najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do wysokości 900 zł miesięcznie oraz kwoty świadczenia przedemerytalnego do kwoty 1210,99 zł miesięcznie.