Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Policja ostrzega przez internetowymi oszustami. Przeczytajcie o ich metodzie!

Potrafią podszyć się pod naszych znajomych z Facebooka i wyłudzić pieniądze. Prosząc o pilną pożyczkę. Niedawno mieszkanka Wrocławia straciła w ten sposób 800 złotych.



Jak działają? Najpierw włamują się na profil, któregoś z naszych znajomych z Facebooka. Potem - udając znajomych - kontaktują się z nami za pomocą komunikatora. Proszą o pożyczkę, tłumacząc, że muszą pilnie zapłacić za zakupy a mają problem z kartą płatniczą. Rzecz jasna „pożyczka” nie ma być przekazana w gotówce, tylko przez internet. Na przykład za pomocą popularnej aplikacji BLIK.



Oszukana wrocławianka była pewna, że rozmawia ze swoją przyjaciółką. Oszust przejrzał wcześniejsze rozmowy koleżanek. Starał się pisać podobnie jak osoba, pod którą się podszyć - używając tych samych słów czy sformułowań. Ofiara oszustwa niestety dała się nabrać. Dopiero kiedy przekazała pieniądze, zadzwoniła do przyjaciółki. Jak się okazało - nie była jej jedyną znajomą z Facebooka, która dostała prośbę o pieniądze.



Policja ostrzega i apeluje o rozwagę. Jeśli znajomy prosi nas przez komunikator o pilną pożyczkę, zadzwońmy do niego i spytajmy czy rzeczywiście z nim rozmawiamy. Szczególnie, kiedy nigdy wcześniej tego typu próśb od niego nie dostawaliśmy. Powinniśmy też zadbać o dodatkowe zabezpieczenie naszego profilu - tak by maksymalnie utrudnić hakerom włamanie.



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.