Około godziny 5 rano ciężarówka przewróciła się na 28. km trasy na jezdni w kierunku Wrocławia. Autostrada na odcinku węzeł Godzieszów – węzeł Bolesławiec jest zablokowana. Nie ma osób rannych, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Wyznaczono objazd od węzła Godzieszów do Bolesławca i dalej do węzła Krzywa. Na dojeździe do Bolesławca na drodze krajowej 94 jest kilkukilometrowy korek.