Uwaga! Od soboty wchodzą zmiany w logowaniu na bankowy rachunek

Wchodzą w życie zmiany wynikające z wymogów zmiany Ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te mają na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa samych płatności internetowych, ale również bezpieczniejsze korzystanie z systemów informatycznych wykorzystywanych przez klientów do obsługi swoich rachunków bankowych.

Obecnie stosowane środki dostępu do bankowości internetowej zostaną uzupełnione o dodatkowe wymagania SCA, czyli tzw.: „silne uwierzytelnienie klienta”. Oznacza to uwierzytelnienie w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów zapewniających ochronę poufności danych klienta.

Od 14 września. aby skorzystać z systemów bankowości internetowej przy zalogowaniu do systemu konieczna będzie dwuetapowa weryfikacja tożsamości użytkownika.

W pierwszym etapie – jak dotychczas, należy wpisać Login i Hasło.

W drugim etapie – system bankowości internetowej, przy każdym logowaniu będzie prosił o kod autoryzujący proces logowania. Logowanie do systemu będzie należało zautoryzować w ten sam sposób jak do tej pory autoryzowało się polecenia przelewów, czyli podać kod SMS lub za pomocą podpisu elektronicznego (dotyczy klientów eCorpoNet).

Klienci, którzy dotychczas nie podali numeru telefonu komórkowego a nie posługują się podpisem elektronicznym powinni skontaktować się ze swoim bankiem i uzupełnić dane do drugiego etapu weryfikacji.

Inaczej od soboty nie będą mogli korzystać z bankowości internetowej. Można to zrobić w każdej placówce swojego banku.