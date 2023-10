Dostałeś SMS z ePUAP, że wygasa twój Profil Zaufany? To oficjalna informacja Ministerstwa Cyfryzacji, choć wygląda jak spam

SMSy o Profilu Zaufanym zaczęły przychodzić na telefony Polaków w środę (18 października 2023). Wiele osób, które je otrzymało, pomyślało, że to spam lub próba oszustwa i bało się kliknąć w link.

Osoby zajmujące się bezpieczeństwem skrytykowało taką akcję. Uważają, że Ministerstwo Cyfryzacji wybrało niewłaściwy sposób na poinformowanie o Profilach Zaufanych. Pod ich kampanię mogę podszywać się oszuści, wykorzystując ją do kradzieży tożsamości lub innych danych.

Czym jest Profil Zaufany?

To potwierdzenie tożsamości obywatela — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny. Jest to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji umożliwiająca składanie przez internet dokumentów i wniosków do różnych urzędów. Podpis tak potwierdzony wywołuje skutki prawne, jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu, który trwa trzy lata. Każdy obywatel Polski może posiadać tylko jeden Profil Zaufany.