Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rozpoczął rejestrację kandydatów

Wrocław. Nabór do szkoły muzycznej przedłużony

Do 30 maja przedłużony został termin na składanie podań o przyjęcie dzieci do pierwszej klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. i Szkoły Muzycznej I st. nr 2 we Wrocławiu. "To efekt niewielkiej liczby podań, które do nas dotarły. Sytuacja wokół nas sprawiła, że najwyraźnie...