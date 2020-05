Ulica Krzywoustego pójdzie do remontu! Mieszkańcy czekają na to od lat

Mieszkańcy domów przy ulicy Krzywoustego narzekali na wyboje i dziury w nawierzchni z kostki brukowej, szczególnie w przy szykanach na jezdni i w zatokach autobusowych, oraz na związany z tym hałas.

Miasto ogłosiło właśnie przetarg w którym ma zostać wyłoniony wykonawca remontu. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu naprawy nawierzchni, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, decyzji a także realizację robót budowlanych. Bruk nie zniknie z Krzywoustego, a remont ma polegać na naprawie pozapadanej nawierzchni o powierzchni około 400 mkw, szczególnie w okolicach szykan przy przejściach dla pieszych.

Prace miały by zostać przeprowadzone w wakacje, od połowy lipca do połowy sierpnia. Aby nie utrudniać ruchu w tygodniu, prace mają być prowadzone w weekendy – od piątku do niedzieli.