Ruch nową ul. Buforową został puszczony w połowie roku, ale ulica wciąż pozostaje placem budowy. - Wykonawca ma czas na usunięcie usterek w branży drogowej do 30 listopada – informuje Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji i dodaje, że po przeprowadzanie próby końcowej Strabag, który jest wykonawcą budowy, otrzymał uwagi. Część ze zgłoszonych kwestii miał usunąć do końca października, a resztę do 30 listopada 2019 r. Odbiory nasadzeń natomiast będą przeprowadzone wiosną przyszłego roku.





Wciąż trwające na ul. Buforowej prace sprawiają, że w razie wpadki ekipy budowlanej instytucje i spółki przerzucają się odpowiedzialnością. Tak było kilka dni temu, kiedy po robotnikach pracujących w okolicy popularnego przejścia pomiędzy blokami osiedla Nowa Toskania pozostały niebezpiecznie wystające z ziemi druty i porzucony fragment blaszanej barierki. Zarówno WI i Strabag, którzy budują Buforową, jak i Murapol – deweloper Nowej Toskanii oraz Fortum przekładające tam ciepłociąg zdecydowanie zaprzeczyły, by było to ich dzieło. Ostatecznie jednak teren został uprzątnięty. Ten ważny wjazd do Wrocławia, którym poruszają się jadący od strony z autostrady A4 i z południa województwa dolnośląskiego został przebudowany na liczącym prawie 4 km odcinku od ronda w Iwinach do cmentarza przy ul. Bardzkiej. Kiedy kurz budowy opadał, kierowcy ze zdumieniem przecierali oczy. Buforowa pozostała drogą mającą po jednym pasie w każdą stronę, rozszerzając się dopiero na wysokości ul. Konduktorskiej. Na skrzyżowaniach z bocznymi ulicami zainstalowano sygnalizację świetlną, a autobusy miejskie, które miały korzystać ze starej drogi jako z buspasa, owszem, jeżdżą nią, ale slalomem, wjeżdżając co chwilę na nową drogę, bo to przy niej wybudowano przystanki.Wciąż trwające na ul. Buforowej prace sprawiają, że w razie wpadki ekipy budowlanej instytucje i spółki przerzucają się odpowiedzialnością. Tak było kilka dni temu, kiedy po robotnikach pracujących w okolicy popularnego przejścia pomiędzy blokami osiedla Nowa Toskania pozostały niebezpiecznie wystające z ziemi druty i porzucony fragment blaszanej barierki. Zarówno WI i Strabag, którzy budują Buforową, jak i Murapol – deweloper Nowej Toskanii oraz Fortum przekładające tam ciepłociąg zdecydowanie zaprzeczyły, by było to ich dzieło. Ostatecznie jednak teren został uprzątnięty.

