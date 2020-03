Udawał biznesmena z Azji, ukradł wrocławiance wszystkie oszczędności

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

O tym, aby w szczególny sposób nie ufać osobom poznanym w sieci boleśnie przekonała się mieszkanka Wrocławia. Kilka miesięcy korespondencji z nigdy niewidzianą osobą, kosztowały ją w sumie 100 tysięcy złotych.

Fatalna znajomość zaczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Wrocławianka nawiązała kontakt z mężczyzną, który podawał się za pracownika jednego z azjatyckich państw, rzekomo rozwijającym swój biznes za naszą zachodnią granicą. Choć znajomość rozpoczęła się na jednym z serwisów społecznościowych, to szybko przeniosła się na popularny komunikator internetowy. Po kilku tygodniach rozmów padła pierwsza prośba ze strony mężczyzny, dotycząca pomocy finansowej.

Twierdził, że potrzebuje kilku tysięcy euro, aby móc pilnie sprowadzić z zagranicy potrzebną do pracy część. Kobieta chcąc pomóc znajomemu, przesłała mu tę kwotę. Wtedy pojawiły się kolejne prośby o przelewy – relacjonuje starszy sierżant Krzysztof Marcjan z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

.

Kobieta ufając poznanemu w sieci mężczyźnie przelewała mu kolejne kwoty. Ten cały czas twierdził, że jego przyjazd do Polski uniemożliwiają coraz to nowsze problemy finansowe, które mogą załagodzić jedynie przelewy od nieświadomej podstępu kobiety. Wrocławianka dopiero po przekazaniu w sumie ponad 100 tysięcy złotych, zaczęła podejrzewać, że ma do czynienia z oszustem. Dopiero wtedy zgłosiła się do jednego z wrocławskich komisariatów policji.