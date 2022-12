Najniższe i najwyższe emerytury we Wrocławiu. Kto dostaje ponad 26 tysięcy złotych, a kto niecałą złotówkę?

We Wrocławiu mieszka obecnie około 260 tysięcy emerytów. Nie wszyscy jednak otrzymują minimalną emeryturę, która na koniec 2022 roku wynosi 1338,44 zł brutto (od stycznia będzie wyższa, bo emeryci dostaną podwyżki, o czym piszemy niżej). Sprawdziliśmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, kto we Wrocławiu pobiera najniższe i najwyższe świadczenie.

Do tragedii doszło pod szpitalem przy ul. Batorego w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie). Sprawę bada policja. O szczegółach przeczytacie poniżej.

Najwyższa emerytura we Wrocławiu

Wrocławski ZUS w ramach emerytury najwięcej pieniędzy wypłaca mężczyźnie z ponad 55-letnim stażem pracy. Starszy pan był lekarzem. Kwota tego świadczenia to 26 025,97 zł plus dodatek pielęgnacyjny wysokości 256,44 zł miesięcznie. Kobieta z najwyższą emeryturą przez 54 lata była nauczycielem akademickim i dostaje dziś co miesiąc 15 936,83 zł emerytury.