Turyści lubią go najbardziej! Karkonoski Park Narodowy najlepiej ocenianym parkiem narodowym w Polsce. Zobaczcie jak tu pięknie

W Polsce mamy aż 23 parki narodowe, które miłośnicy przyrody i pięknych krajobrazów koniecznie powinni odwiedzić. Wrzesień zapowiada się pogodnie i ciepło, co dodatkowo skłania do wędrówek w teren zielony i korzystanie z uroków natury, zanim pogoda skłoni nas do spędzania czasu w zaciszu domowym.

Które parki narodowe są najwyżej oceniane?

Wszystkie parki narodowe w Polsce zasługują na odwiedzenie, a każdy z nich jest inny i wart uwagi. Holidu, wyszukiwarka apartamentów i domów wakacyjnych, postanowiła sprawdzić, które parki narodowe są najbardziej lubiane i najwyżej oceniane.

Miejsce 1

Na najwyższym podium znalazł się Karkonoski Park Narodowy ocena 4,8 ★ z 20.059 opinii. Teren parku narodowego rozciąga się na 5580 hektarach, obejmuje tereny zielone oraz piętra subalpejskie i alpejskie, a najwyższy szczyt Karkonoszy - Śnieżka, to gratka dla miłośników chodzenia po górach. Liczne szlaki turystyczne, klimatyczne schroniska, przepiękne wodospady i torfowiska zachęcają do przyjazdu właśnie do Karkonoskiego Parku Narodowego.