Tak wygląda Zieleniec latem: cisza, spokój i mnóstwo zieleni

Zieleniec będący dziś częścią Dusznik-Zdroju, a kiedyś wsią Zieleniec, to malowniczo wpisane pomiędzy Góry Bystrzyckie i Orlickie centrum górskiej i sportowej rekreacji. Znane już nie tylko mieszkańcom Dolnego Śląska, ale i turystom z całej Polski. Słynący z doskonałych warunków narciarskich zimą, dzięki krystalicznie czystemu powietrzu i mikroklimatowi zyskuje popularność również latem i jesienią. To właśnie wtedy Zieleniec odwiedzany jest przez miłośników chodzenia po górach. Brak wielkich tłumów, które można spotkać tu zimą, mogą sprawić, że będzie to udany wypoczynek.

Co robić w Zieleńcu latem?

Co robić w Zieleńcu latem? Odpowiedź na to pytanie jest prosta - chodzić po górach. Prosto z Zieleńca można zdobyć najwyższy szczyt polskiej części Gór Orlickich - Orlicę i znajdującą się tam wieżę widokową, a także Wielką Desztną, która jest najwyższym szczytem tych gór. Tam również można wdrapać się na punkt widokowy. W Zieleńcu znajduje się też mnóstwo tras rowerowych czy Singletrack Glacensis. Polecamy też odwiedzenie czeskiego schroniska Masarykova Chata, które znajduje się tuż nad Zieleńcem.