Tramwaje na niedzielny mecz Śląsk - Legia we Wrocławiu [JAK DOJECHAĆ]

Niedzielny mecz wrocławian z wicemistrzem Polski rozpocznie się o godzinie 17:30. Wcześniej MPK uruchomi dodatkowe linie tramwajowe. Po meczu tramwaje odwiozą kibiców do centrum.

Kibiców na mecz dowiozą tramwaje linii specjalnej T1. Będą kursować na trasie: Galeria Dominikańska – Kazimierza Wielkiego - św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II - Legnicka - Milenijna - Pilczycka - Królewiecka - Stadion Wrocław (Królewiecka).

Stadion Wrocław (Królewiecka) - Królewiecka - Pilczycka - Milenijna - Legnicka - pl. Jana Pawła II - most Sikorskiego - Jagiełły - most Mieszczański - Dubois - Drobnera - pl. Bema - mosty Młyńskie - św. Jadwigi - most Piaskowy - Piaskowa - św. Katarzyny - Galeria Dominikańska.