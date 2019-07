To on miał pobić Przemysława Witkowskiego. Poznajesz? Pomóż policji!

Dolny Śląsk. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Nie da się w nim mieszkać

Do wybuchu gazu doszło w domu jednorodzinnym typu bliźniak w Ziębicach. Jedna osoba została ranna. To mężczyzna, który prawdopodobnie rozpalał piec gazowy i wtedy nastąpił wybuch. Ofiara wypadku trafiła do szpitala we Wrocławiu. Cały budynek nie nadaje się do zamieszkania. także ...