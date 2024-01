Kolejne zatrucie czadem w Boguszowie - Gorcach. Zanim zemdlała, zdołała wezwać pomoc i otworzyć okna!

49-latka z Boguszowa - Gorc miała dużo szczęścia, bo sama zorientowała się, że zagraża jej niebezpieczeństwo i zadzwoniła po pomoc. Kobieta źle się poczuła w łazience, zdążyła otworzyć okna i zadzwonić po pomoc. To uratowało jej życie.

Na miejsce szybko dotarł Zespół Ratownictwa Medycznego z Wałbrzycha i Ochotnicza Straż Pożarna z Boguszowa - Gorc. Strażacy zmierzyli urządzeniami zawartość tlenku węgla w budynku i okazało się, że norma przekroczona jest tylko w jednym mieszkaniu, gdzie zainstalowany był gazowy podgrzewacz wody.

- To on był źródłem emisji tlenku węgla. Strażacy sporządzili protokół i dzisiaj (29.01) przekazali go zarządcy nieruchomości. To w jego gestii leży teraz sprawdzenie, czy piecyk jest wadliwy, czy też np. nie było odpowiedniego ciągu powietrza w tym mieszkaniu - zaznacz Tomasz Kwiatkowski, rzecznik prasowy straży pożarnej w Wałbrzychu.