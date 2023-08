TEMAT TYGODNIA | Jesteś z Dolnego Śląska i szykujesz się do ślubu? Te firmy sprawią, że ten dzień będzie naprawdę wyjątkowy!

Ślub i wesele to wielkie wydarzenie i... równie wielkie przedsięwzięcie. Tu wszystko trzeba zaplanować i ustalić. Jeżeli zależy nam na tym, aby ten dzień był idealny, powinniśmy postawić na współpracę z doświadczonymi firmami, które wyróżniają się jakością i rzetelnością. Jeżeli właśnie jesteś w trakcie planowania najważniejszego dnia w swoim życiu, to koniecznie sprawdź, z jakimi firmami będzie ci po drodze.

1. Wymarzona suknia śluba W Madonna Exclusive marzenia każdej panny młodej stają się rzeczywistością! W tym salonie sukien ślubnych, panny młode znajdą takie kreacje, które będą odzwierciedleniem ich wnętrza. To tutaj eksperci pracują z pełną pasją i zaangażowaniem, by dokonać najlepszego wyboru ślubnej kreacji. - Bez względu na to czy potrzebujesz sukni na wyjątkową okazję, taką jak ślub, czy też potrzebujesz olśniewającej sukni wieczorowej, nasz zespół zadba o to, abyś czuła się jak gwiazda na czerwonym dywanie. Nie ma dla nas nic bardziej satysfakcjonującego od uśmiechu na twarzy klientki, kiedy ubiera swoją wymarzoną kreację! - mówią właściciele Madonna Exclusive.

MADONNA EXCLUSIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przyszłe panny młody zdecydowanie powinny też odwiedzić salon Mari Lill. To znana w Europie marka producent, która od 30 lat tworzy suknie ślubne w jakości premium dla ponad 100 salonów współpracujących w Polsce i Europie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz regularnej obecności na największych targach ślubnych w Europie jej projekty zawsze nadążają za duchem czasu i mody. - W 2017 roku postanowiliśmy otworzyć nasze firmowe, wielkie i nowoczesne atelier we Wrocławiu. Od tamtego czasu udało nam się zebrać doświadczony i profesjonalny zespół, który już zdążył uszczęśliwić tysiące przyszłych Panien Młodych. Zapraszamy! - mówią pracownicy Mari Lill. Mari Lill - suknie ślubne 2. By pan młody zadał szyku Dobranie idealnego, szytego na miarę garnituru, to nie lada wyzwanie, dlatego też warto wybierać salony, które mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w tej branży, a także rzeszą zadowolonych klientów. Takim salonem jest Ewtex - to rodzinna firma z wieloletnim doświadczeniem, która istnieje na polskim rynku od 1990 roku.

Osoby tworzące firmę to ludzie z pasją, których nadrzędnym celem jest zadowolenie klienta. Cały czas zmieniają się, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. - Naszą ideą jest ubranie mężczyzny w każdym wieku i o różnych wymiarach, by mogli poczuć się elegancko i z klasą. Na bieżąco analizujemy sygnały płynące od naszych klientów, chcąc dążyć do doskonałości... Zarówno osoby nastawione na klasykę, jak i te preferujące luźny, niezobowiązujący styl znajdą coś dla siebie w naszej bogatej ofercie produktów charakteryzujących się dobrym krojem, perfekcyjnym wykończeniem i wysokiej klasy tkaninami - mówią pracownicy Ewtex. Doświadczenie połączone z podążaniem za zmieniającymi się trendami mody sprawiają, że na miejscu panowie mogą znaleźć ponadczasową klasykę, jak i nowoczesne wzornictwo oraz modną kolorystykę. Co ważne, wszystko ujęte jest w ramy doskonałej jakości i perfekcyjnego wykończenia. - Nie zapominamy także o klientach, którzy poszukują nietypowych rozmiarów - podkreśla firma Ewtex. EWTEX Odpowiedni strój to jeden z etapów przygotowań do ślubu. Kolejnym jest właściwa prezencja. Panowie przed najważniejszym dniu w życiu powinni udać się do barbera. Polecamy salon Golibroda w Oleśnicy.

Pierwszy salon został otwarty w 1992 roku przez Jadwigę. Po wielu latach praktyki we wrocławskich zakładach fryzjerskich Sylwia, córka Jadwigi, idąc w ślady swojej mamy, skończyła szkołę fryzjerską i dołączyła jako kolejna wyspecjalizowana fryzjerka. - Oferujemy golenie zarówno maszynkami jak i brzytwą wedle potrzeb klienta. Obejmuje ono konturowanie brody lub golenie na gładko całej albo części twarzy. Przygotujemy więc przyszłego pana młodego na bóstwo, aby w tym wyjątkowym dniu mógł prezentować się równie okazale, jak wybranka jego serca - zapraszają właścicielki Golibrody. GOLIBRODA 3. Swojskie przysmaki Na weselu musi być... smacznie! Dlatego też warto sięgnąć po swojskie domowe wyroby, jak chociażby pyszną kiełbasę, czy boczek, przyprawiane solą, pieprzem, czosnkiem, cebulą i innymi podstawowymi przyprawami... Domowe Swojskie Wyroby powstały dzięki pamięci do tych wspaniałych smaków, chociażby ze świątecznych stołów. - Postanowiłem kontynuować dziedzictwo rodziców, otwierając swoją firmę. W swoich wyrobach staram się odtworzyć ten smak. Zaopatruję się w mięso w małej lokalnej ubojni. Do produkcji używam tylko naturalnych składników, przyprawy mielone są bezpośrednio przed produkcją. Wędliny swój kolor zdobywają podczas wędzenia, a utrzymanie ich jakości i powtarzalnego smaku, to nasz priorytet - mówi właściciel Domowych Swojskich Wyrobów.

SWOJSKIE DOMOWE WYROBY 4. Wedding Planner zorganizuje wszystko na tip - top! - Cuda się zdarzają i to całkiem często! Z marzeniami jest jeszcze prościej - ja pomagam spełniać te związane ze ślubem. Jako certyfikowany Wedding Planner i Mistrz Ceremonii zajmuję się kompleksową organizacją ślubu oraz wesela wraz z koordynacją. Tworzę scenariusze ślubów symbolicznych i prowadzę ceremonie - mówi Natalia Lewandowska, która zaplanuj i zrealizuje wasz wymarzony ślub, dobierze najlepszych wykonawców i dopilnuje wszelkich formalności. - Przygotuję szacunkowy budżet i wskażę, jak ograniczyć koszty nie tracąc na jakości. Stworzę scenariusz dnia ślubu, który da wam pewność, że o niczym nie zapomnieliście. To pomoże wam zachować spokój i cieszyć się wielkim dniem. Zaoszczędzicie czas – zamiast analizować wiele przypadkowych ofert, otrzymacie ode mnie zestawienie z porównaniem kilku najlepszych - zachęcia Wedding Plannerka.

Natalia Lewandowska Wedding Planner 5. Sala jak z bajki W planowaniu ślubu niezwykle ważny jest też wybór odpowiedniej sali weselnej. Jeżeli szukacie wyjątkowego miejsca, poznajcie ofertę Ceglanego Dworku. - Organizujemy przede wszystkim wesela (Legnica, Lubin), a także studniówki, komunie, chrzciny, konsolacje (stypy). Zapraszamy także na bale sylwestrowe bale karnawałowe, szkolenia i imprezy firmowe. Wyprawiamy także urodziny, imieniny i rocznice - mówią właściciele Ceglanego Dworku i zachęcają do odwiedzenia ich miejsca. CEGLANY DWOREK S.C JAKUB CZAPSKI, MARCIN CZAPSKI

