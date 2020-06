Tęczowe flagi i antyaborcyjne plakaty. Dwie pikiety we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Pierwsza pikieta we wrocławskim Rynku rozpoczęła się o godz. 16. Wzięli w niej udział przedstawiciele: Kultury Równości, Obywateli RP, Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, Strajku Kobiet, KOD-u i Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Ich obecność jest wyrazem poparcia dla środowiska LGBT.

Głównym organizatorem jest Kultura Równości, ale my i przedstawiciele innych organizacji chcemy zademonstrować swoje wsparcie dla osób LGBT w naszym kraju. W mediach publicznych trwa nagonka na tę społeczność i my chcemy powiedzieć dość tego – mówiła przed pikietą Ewa Trojanowska z Obywateli RP we Wrocławiu.