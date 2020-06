Teatr Polski we Wrocławiu jeszcze w czerwcu i lipcu zagra przed publicznością! WYGRAJ ZAPROSZENIA

Radosny powrót!

Już w czerwcu Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na spektakle, które odbędą się na Dużej Scenie im. J. Grzegorzewskiego. Pragniemy poczuć ponownie wspólnotę widzów i artystów i dzielić się wzajemną radością, dlatego nasza propozycja na przywitanie Widzów w teatrze po kilkumiesięcznej przerwie to spektakle komediowe, dobrane tak, by wizyta w teatrze przyniosła chwile wytchnienia i dobrej zabawy – mówi Sławomir Olejniczak, dramaturg w Teatrze Polskim. – Wierzymy, że Państwo także czekają na to, żeby znów zasiąść na widowni i oderwać się od codzienności – dodaje.

MAYDAY

reż. Wojciech Pokora

26 i 27 czerwca, godz. 19:00

Duża Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego, ul. Zapolskiej 3

Jedna z najlepszych na świecie komedii, napisana przez Ray’a Cooney’a, wyreżyserowana na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego przez Wojciecha Pokorę. Historia londyńskiego taksówkarza bigamisty, któremu przez lata udaje się bezkolizyjnie lawirować między dwiema kochającymi go żonami, od dwudziestu ośmiu lat grana przy pełnej widowni, bawiąca do łez. Bilety w cenie: 50 zł(n), 40 zł (u) – sprzedaż biletów on-line na stronie Teatru.