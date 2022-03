TBS Wrocław wyłożył na koszykarski Śląsk 800 tysięcy złotych. Przeczytajcie oświadczenie Magdalena Pasiewicz

Głos mieszkańców protestujących w poniedziałkowy (14 marca) poranek pod Ratuszem dotarł do zarządu TBS Wrocław. Opublikował on po południu oświadczenie, w którym wyjaśnia wątpliwości związane z kontrowersyjną umową z klubem koszykarskim. Ta umowa m.in. miała przyczynić się do wzrostu czynszów w budynkach zarządzanych przez spółkę miejską, przeciwko czemu mieszkańcy protestują od tygodni. O szczegółach piszemy poniżej.