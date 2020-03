TBS Nowe Żerniki we Wrocławiu. "Tu jest jak u Barei!" - mówią lokatorzy

Niestety, prezydent nie miał okazji rozmawiać z nowymi lokatorami, którzy już wtedy zaczęli alarmować o licznych usterkach w mieszkaniach do których, dopiero co się wprowadzili.

Niestety, łazienka jest wykończona tragicznie do tego stopnia, że kafelki na ścianie pochodzą z dwóch różnych zestawów o różnych odcieniach. Braki w fudze, nacieki, które nie schodzą przy myciu. Płytki są ponadto ułożone bardzo niechlujnie. Do tego wielkie szpary w futrynach drzwi. Farba ze ścian zaczęła odpadać już w pierwszych tygodniach, a w większości mieszkań przez długi czas nie mogliśmy się doprosić zainstalowania zamków w drzwiach - wylicza.

Po pewnym czasie zgłosili się do niego i innych lokatorów pracownicy wykonawcy w celu usunięcia usterek. Stwierdzili, że jedyne co mogą to „załatać dziury w fugach i szpary w futrynie silikonem”. Od pracownika TBS-u mieli wtedy usłyszeć, że budynek jest w reklamacji, a ich uwagi zapewne zostaną odrzucone, bo na przykład w przypadku kafli - partia była wadliwa. Poza tym dano im do zrozumienia, że „mają się nie czepiać, bo przecież to nie ich mieszkania i jak będą się wyprowadzać, to nikt nie będzie od nich wymagał, żeby łazienka była w lepszym stanie".

Usterki to nie wszystko

Utrzymanie czystości na korytarzach należy do TBS-u. Tak mamy w umowie. Jest firma zajmująca się sprzątaniem klatek schodowych. Przyjeżdżają kilka razy w tygodniu, ale zamiast porządnie umyć podłogi, jedynie je zamiatają. Przed wizytą prezydenta Jacka Sutryka oczywiście było pięknie wysprzątane. Od tamtej pory w żaden sposób nie da się wyegzekwować tego by ktoś zrobił porządek – skarżą się lokatorzy

.

Więcej o kłopotach lokatorów TBS-u Nowie Żerniki przeczytacie na: gazetawroclawska.pl