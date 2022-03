Tak zmienia się ulica Popowicka. Zobaczcie zdjęcia [GALERIA]

- Budowa trasy tramwajowej na Popowice to budowa liniowa, która odbywa się na odcinku ok. 4 kilometrów. Aktualnie prowadzimy prace nie tylko na Popowickiej (i tu mowa m.in. o Popowickiej na skryżowaniach z ul. Wejherowską czy Białowieską), ale też na Dmowskiego - mówi Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji. - Jeżeli chodzi o samą Popowicką, to powstaną tam zielone torowisko, ale też nowe przystanki, nowe chodniki i ścieżki rowerowe.

Cała ulica zmieni swój wygląd, a biorąc pod uwagę fakt, że jednocześnie rośnie tam osiedle Port Popowice, to za rok będziemy mieli do czynienia z zupełnie innymi Popowicami niż dotychczas.

- W pobliżu skrzyżowania z ul. Milenijną dokonaliśmy przepięcia kolektora 1200 mm, zostały tam wykonane poważne prace wodno-kanalizacyjne. Za nami bardzo skomplikowane zadanie. Na ul. Popowickiej była taka potężna dziura i tam zaraz ruszy przebudowa jezdni południowej ul. Popowickiej. Bez przepięcia kolektora nie mogliśmy tego zrobić - tłumaczy Krzysztof Świercz.